Brent подешевела до $69,26 за баррель

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти во вторник перешли от роста к снижению.

К вечеру июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,29%), до $69,26 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,33 (0,5%), до $65,94 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта дорожали, при этом Brent торговалась выше $70 за баррель впервые с середины марта, отмечает MarketWatch.

Поддержку рынку оказали ожидания ускорения роста спроса в США на фоне смягчения локдаунов во многих штатах на этой неделе, что, "скорее всего, поддержит спрос на нефтепродукты", отметил аналитик IHS Markit по энергетическим рынкам Маршалл Стивз.

В то же время, "рост спроса сдерживается во многих регионах мира, где пандемия не ослабевает", добавил эксперт.

Он также считает, что препятствием для ралли нефтяных цен является "обеспокоенность повышением инфляции в США, которое может представлять проблему, пока Федеральная резервная система (ФРС) не изменит свою денежно-кредитную политику". Помимо этого, "темпы вакцинации во многих частях мира медленнее, чем в США".

Аналитик Oanda Софи Гриффитс, в свою очередь, отмечает, что высокая заболеваемость коронавирусом в Индии и Японии продолжает представлять риск для нефтяного спроса.