Принят закон о праве ЦБ закрывать дела об инсайде в обмен на добровольные выплаты в бюджет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволит ЦБ заключать с компаниями и физическими лицами, подпавшими под административное расследование об инсайдерской информации, соглашения о прекращении дела. В обмен физлица должны будут уплатить в бюджет не менее 5 тысяч рублей, должностные лица - не менее 30 тысяч рублей, а компании - не менее 700 тысяч рублей.

Законопроект (N564013-7) и корреспондирующие поправки в КоАП (N220190-7) были внесены в парламент еще в 2018 году.

Сейчас дела об инсайде возбуждает ЦБ, они проходят по двум статьям КоАП - 15.21 "неправомерное использование инсайдерской информации" и 15.30 "манипулирование рынком". Как в первом, так и во втором случае физическим лицам грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Должностные лица, помимо штрафа в размере от 30 до 50 тыс. рублей, могут получить дисквалификацию на срок до двух лет. Компания же должна будет уплатить сумму излишнего дохода, полученного от инсайдерской сделки, но она должна составлять не менее 700 тыс. рублей. ЦБ может назначать административные наказания сам, без передачи дела в суд.

Принятый закон позволяет смягчить для участников расследования наказание. Достаточно будет заключить соглашение с ЦБ, заплатить в бюджет сумму в размере не менее 5 тыс. рублей для физических лиц, не менее 30 тыс. рублей для должностных лиц и для компаний не менее 700 тыс. рублей. Расследование административного дела с момента заключения соглашения будет приостановлено, а с момента его выполнения - закрыто.

"Это возможность для компании поставить точку в этой истории, заключив соглашение, и заняться другими делами, кому-то этот вариант будет интересен", - пояснял ранее "Интерфаксу" один из авторов законопроекта Владислав Резник. По его словам, для многих компаний, физлиц открытые административные дела могут помешать участию в другом проекте или конкурсе.

Согласно документу, решение о заключении соглашения и о его условиях принимает комитет по финансовому надзору ЦБ. В соглашении может быть прописан ряд мер, которые попавшее под расследование лицо обязано предпринять для закрытия дела. Среди них - содействие в установлении обстоятельств случившегося, устранение последствий, а также меры, направленные на предупреждение и предотвращение аналогичных операций в дальнейшем.

Оговаривается, что заключение соглашения не означает признания лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, своей вины.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 г.