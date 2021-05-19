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Опрос показал, что CEO ждут экономического бума в 2021-22 годах

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Большинство главных исполнительных директоров компаний из различных регионов мира ожидают экономический бум в ближайшие два года, свидетельствуют данные опроса аналитической компании Gartner.

Число оптимистов составляет 60%, в то время как о возможной стагнации заявило 40% опрошенных.

При этом 35% респондентов предполагают, что выручка достигнет или превысит объемы доковидного 2019 года уже в текущем году.

Руководители мировых компаний "демонстрируют уверенность", заявил вице-президент Gartner Марк Раскино. "Более половины из них считают рост своей основной задачей и видят возможности после кризиса благодаря технологическим изменениям и корпоративным действиям", - сказал он.

По его словам, в этом году главам компаний придется поработать над тем, чтобы перестроить среднесрочную и долгосрочную стратегии развития бизнеса в соответствии с постпандемическим миром. "В большинстве случаев это откроет ряд новых структурных изменений в технических возможностях, в местоположении, в продуктах и моделях ведения бизнеса", - считает эксперт.

Ежегодный опрос проводился Gartner во втором полугодии 2020 года, в нем приняли участие 465 гендиректоров и других руководителей высшего звена из компаний различного размера Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и EMEA, представляющих разные отрасли.

Gartner Марк Раскино

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