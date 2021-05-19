"Интер РАО" купила 11 крупных строительно-инжиниринговых компаний

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" приобрело 100% долей в уставных капиталах 11 крупных строительно-инжиниринговых компаний, оказывающих услуги в сфере электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, говорится в сообщении компании.

Как следует из серии раскрытий "Интер РАО", речь идет о компаниях ООО "ЭнергоСеть", ООО "НПК Химстройэнерго", ООО "Энергетическое строительство", ООО "ИК Энергия". Остальные 7 компаний в раскрытиях и пресс-релизе не приводятся.

"Схема реализации сделки подразумевает возможные корректировки цены, которые сейчас проверяются в рамках закрытия сделок. Однако к моменту выхода отчетности по МСФО за первый квартал 2021 года мы ожидаем, что расчеты будут завершены и сможем назвать точную цифру", - ответил "Интерфаксу" представитель "Интер РАО" на вопрос об общей сумме сделки.

"Интер РАО" не приводит подробностей о купленных активах. Но, например, "ЭнергоСеть" уже работала на проектах "Интер РАО" (Прегольской ТЭС, Пермской ГРЭС, Маяковской, Талаховской ТЭС). Выручка компании в 2020 г. составила 8,9 млрд руб.

В "Интер РАО" отмечают только, что приобретение активов позволит повысить контроль за надёжностью, качеством, сроками исполнения и себестоимостью при реализации масштабных проектов строительства энергетических объектов, создать в отрасли крупных игроков с высокой репутацией, выйти на новые рынки, расширить номенклатуру продукции и услуг. Также сделки образуют синергию с действующими активами "Интер РАО" и сформируют новые компетенции в сфере электроэнергетики и смежных отраслях посредством оказания услуг внешним заказчикам, говорится в сообщении энергохолдинга.

Приобретённые компании выполняют функции генерального подрядчика при осуществлении проектирования, электромонтажных, строительных, ремонтных и пусконаладочных работ, проектируют и организуют установку автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), а также поставляют оборудование на крупные энергетические, электросетевые объекты, объекты водоснабжения и передачи тепловой энергии, говорится в сообщении "Интер РАО".

Также "Интер РАО" сообщила о покупке компании в сфере информационных технологий - ООО "Сигма". Приобретение актива позволит реализовать мероприятия по цифровой трансформации бизнеса на базе существующих активов "Интер РАО", а также выйти на новый рынок - информационных технологий, и расширить номенклатуру продукции и услуг, говорится в сообщении.

"Сигма" оказывает комплексные услуги для цифровизации российской энергетики и сектора ЖКХ, в частности, осуществляет деятельность по автоматизации энергосетевых и энергосбытовых компаний, включая разработку, внедрение, сопровождение и развитие аналитических, биллинговых и расчётных систем и мобильных решений, сообщила энергокомпания.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 31,1 ГВт. Компания также является оператором экспортно-импортных поставок.

Основной акционер "Интер РАО" - АО "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" владеет 8,57% акций. На долю АО "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.