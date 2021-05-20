Brent подорожала до $66,88 после падения до трехнедельного минимума

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг после падения днем ранее до минимумов более чем за три недели (с 27 апреля) на данных о росте запасов топлива в США.

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени составляют $66,88 за баррель, что на $0,22 (0,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 3% - до $66,66 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в четверг составляла $63,61 за баррель, что на $0,25 (0,39%) превышает итоговое значение предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на 3,3% - до $63,36 за баррель.

Волнение на рынке нефти усиливается на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых районах Азии и росте слухов о возрождении ядерной сделки с Ираном, отмечает главный экономист Julius Baer Норберт Рюкер. "Вероятное восстановление экспорта иранской нефти частично обосновывает наш взгляд о циклическом, а не структурном подъеме на рынке нефти", - отметил он.

По его мнению, ключевыми факторами остаются рост активности в сфере досуга в западных странах и усиление спроса на нефть, которые пока перевешивают негативный эффект новых ограничительных мер ввиду COVID-19 в Азии.

"По нашим оценкам, ближе к середине года цены на нефть продвинутся далеко за пределы отметки в $70 за баррель", - говорится в пресс-релизе банка.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 1,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на этой неделе на 100 тыс. баррелей.

Запасы бензина в Штатах уменьшились на 1,96 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей.