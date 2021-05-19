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МИД РФ сообщил о "существенном прогрессе" на переговорах по СВПД

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявляют о прогрессе в ходе переговоров о возвращении Ирана и США к соблюдению соглашения об иранском атоме (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД).

В среду в Вене состоялось заседание совместной комиссии СВПД, в ходе которого были подведены итоги четвертого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки".

"Констатирован существенный прогресс, достигнутый участниками Совместной комиссии в урегулировании проблемных моментов, касающихся возвращения США к выполнению своих обязательств по СВПД в интересах функционирования "ядерной сделки" в ее изначальных параметрах. Подтвержден решительный настрой содействовать скорейшему достижению итоговых договоренностей", - говорится в сообщении МИД РФ.

В российском дипломатическом ведомстве добавили, что совместная комиссия соберется вновь на неделе с 24 мая, а на экспертном уровне работа продолжится без перерыва.

Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на замглавы иранского МИД Аббаса Арагчи сообщило, что стороны, участвующие в переговорах о возвращении Ирана и США к соблюдению соглашения об иранском атому, согласовали основную часть этого документа.

Иранская "ядерная сделка"

В 2015 году "шестерка" международных посредников (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) и Иран приняли СВПД по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести ограничения на ядерную программу.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия этого соглашения. Иран заявил в ответ, что первый шаг должны сделать США.

Россия США Иран СВПД МИД РФ Вена

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