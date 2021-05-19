МИД РФ сообщил о "существенном прогрессе" на переговорах по СВПД

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявляют о прогрессе в ходе переговоров о возвращении Ирана и США к соблюдению соглашения об иранском атоме (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД).

В среду в Вене состоялось заседание совместной комиссии СВПД, в ходе которого были подведены итоги четвертого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки".

"Констатирован существенный прогресс, достигнутый участниками Совместной комиссии в урегулировании проблемных моментов, касающихся возвращения США к выполнению своих обязательств по СВПД в интересах функционирования "ядерной сделки" в ее изначальных параметрах. Подтвержден решительный настрой содействовать скорейшему достижению итоговых договоренностей", - говорится в сообщении МИД РФ.

В российском дипломатическом ведомстве добавили, что совместная комиссия соберется вновь на неделе с 24 мая, а на экспертном уровне работа продолжится без перерыва.

Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на замглавы иранского МИД Аббаса Арагчи сообщило, что стороны, участвующие в переговорах о возвращении Ирана и США к соблюдению соглашения об иранском атому, согласовали основную часть этого документа.