МИД РФ сообщил о "существенном прогрессе" на переговорах по СВПД
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявляют о прогрессе в ходе переговоров о возвращении Ирана и США к соблюдению соглашения об иранском атоме (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД).
В среду в Вене состоялось заседание совместной комиссии СВПД, в ходе которого были подведены итоги четвертого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки".
"Констатирован существенный прогресс, достигнутый участниками Совместной комиссии в урегулировании проблемных моментов, касающихся возвращения США к выполнению своих обязательств по СВПД в интересах функционирования "ядерной сделки" в ее изначальных параметрах. Подтвержден решительный настрой содействовать скорейшему достижению итоговых договоренностей", - говорится в сообщении МИД РФ.
В российском дипломатическом ведомстве добавили, что совместная комиссия соберется вновь на неделе с 24 мая, а на экспертном уровне работа продолжится без перерыва.
Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на замглавы иранского МИД Аббаса Арагчи сообщило, что стороны, участвующие в переговорах о возвращении Ирана и США к соблюдению соглашения об иранском атому, согласовали основную часть этого документа.
Иранская "ядерная сделка"
В 2015 году "шестерка" международных посредников (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) и Иран приняли СВПД по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести ограничения на ядерную программу.
В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.
Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия этого соглашения. Иран заявил в ответ, что первый шаг должны сделать США.