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Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе ушла ниже $300 за тысячу кубических метров вслед за снижением цен в Азии, коррекцией цен квот на выбросы СО2 и смягчением санкционных угроз в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток 2".

Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $290 за тысячу кубометров (после 2,5-летнего максимума в $342 с поставкой в понедельник). Данная котировка является минимальным значением цены за май 2021 года.

Ранее перешли к снижению цены в Азии - на данный момент ближайший из торгуемых, июльский фьючерс на азиатский СПГ-индекс Platts JKM упал до $338 за тысячу кубометров с $373 по итогам торгов в пятницу.

А на европейском рынке произошел обвал главного энергетического индикатора - цен на эмиссию углекислого газа. Цена европейских квот на эмиссии углерода (EUA) упала с исторического рекорда выше 56 евро за тонну в конце прошлой недели ниже 50 евро.

"Стоимость выбросов CO2 в настоящее время обусловлена растущими экологическими целями во всем мире. В то время как природный газ является единственным доступным, пригодным и относительно чистым ископаемым топливом, которое может заменить "грязное" использование угля, показатели выбросов CO2 служат хорошим показателем спотовых цен на газ в Европе", - пишет VTB Capital в специальной записке.

"Исторически европейские цены на газ сильно коррелировали с индексом S&P 500. Однако корреляция между спотовыми ценами на газ в Европе и ценами на CO2 стала более релевантной с начала этого года", - также обращают внимание аналитики VTB Capital.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $248 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Газпром Platts JKM Северный поток 2

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