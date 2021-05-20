Альфа-банк выкупил почти весь объем допэмиссии Etalon

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Практически весь объем допэмиссии Etalon Group, который предназначался для размещения на рынке, ушел единственному покупателю - Альфа-банку - в рамках задействованного основным акционером девелопера инструмента equity swap.

Общий объем допэмиссии Etalon - 88 487 391 акция (30% капитала), они размещались по заранее определенной цене в $1,7 за штуку. По итогам компания привлекла $150,4 млн.

Преимущественным правом в рамках сделки воспользовался основной акционер Etalon - ПАО АФК "Система" - чья структура Capgrowth Investments приобрела 22 632 806 акций пропорционально своей текущей доле в Etalon (25,6%) на $38,5 млн. Остальных акционеров эта возможность почти не заинтересовала: за вычетом "Системы", подписка в рамках преимущественного права составила лишь около $1,7 млн.

После реализации преимущественного права для продажи на открытом рынке осталось 64 865 684 GDR. При этом сообщалось, что структуры "Системы" выставят заявку на акции, которые останутся невостребованными по итогам рыночного размещения. Одновременно "Система" договорилась о беспоставочном свопе с Альфа-банком, согласно которому кредитная организация могла приобрести до 20% Etalon как у действующих акционеров, так и в ходе рыночной части допэмиссии. На прошлой неделе девелопер объявил об окончании размещения допэмиссии, но не раскрыл, какой в итоге объем попал на рынок.

Из нового раскрытия Etalon следует, что почти 99% рыночной части допэмиссии купил Альфа-банк. Он приобрел 64 млн 143 тыс. 16 глобальных депозитарных расписок Etalon, сообщила компания в четверг.

Соглашение между АФК "Система" и Альфа-банком предполагает переход к банку голосующих, но не имущественных прав на бумаги (то есть дивиденды по этому пакету будет получать "Система", и сможет использовать дивидендный поток для обслуживания обязательств перед банком). Соглашение заключено сроком на 30 месяцев. Параллельно было подписано опционное соглашение, дающее Capgrowth право выкупить все GDR, приобретенные Альфа-банком. Если структура "Системы" не реализует свой колл-опцион, у банка будет право продать весь имеющийся пакет GDR Etalon третьему лицу.