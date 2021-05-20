Москва 25-26 мая проведет сбор заявок на "зеленые" бонды

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Москва 25-26 мая будет собирать заявки на "зеленые" бонды 74-й серии объемом до 70 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет 25 мая с 10:00 до 15:00 и 26 мая с 10:00 до 13:00. Удовлетворение заявок запланировано на 27 мая.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 240 базисных пунктов к сопоставимым ОФЗ.

Уполномоченный агент по размещению облигаций - АО "Гарант-М".

Организаторами размещения выступят "ВТБ Капитал", Альфа-банк, "BCS Global Markets", Газпромбанк, МКБ, банк "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк и БК "Регион".

Средства, полученные от их размещения, будут направлены на финансирование проектов, положительно влияющих на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей - приобретение электробусов и строительство новых участков и станций Большой кольцевой линии метро.

На этой неделе Международная Ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) включила "зеленые" облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития.

ICMA является крупнейшей международной саморегулируемой организацией мирового финансового рынка, насчитывающей около 600 членов, которые представляют более 60 стран. Ведение реестра осуществляется с 2016 года.

Впервые после многолетнего перерыва 27 апреля Москва провела аукцион по размещению первого транша объемом 35 млрд рублей 3-летнего выпуска облигаций 72-й серии номинальным объемом 70 млрд рублей.

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей, пока зарегистрировано 3 выпуска на 210 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 год запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов - 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета - 510 млрд 14,426 млн рублей.

Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года - 426 млрд рублей.