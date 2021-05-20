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"Газпром" передумал строить газопроводы до Индии и Японии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" больше не рассматривает вариант строительства газопровода в Индию, заявила на пресс-конференции зампред правления холдинга Елена Бурмистрова.

Она напомнила, что этот проект предлагала индийская сторона, он получился капиталоемким. Тем временем СПГ - "гибкая труба" - выполняет задачу поставок газа в страну.

Она также ответила на вопрос об инициативе строительства газопровода в Японию: "Мы не рассматриваем такой проект. Мы считаем, что в состоянии осуществлять поставки СПГ в Японию, тем самым закрывая спрос".

Япония Индия Газпром

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