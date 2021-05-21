Рынки акций Европы выросли 20 мая на фоне улучшения аппетита к риску

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы заметно повысились в четверг на фоне возвращения спроса инвесторов на рисковые активы после волны распродаж в ходе предыдущей сессии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 1,27%, до 441,9 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1%, германский DAX - на 1,7%, французский CAC 40 - на 1,29%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,88% и 0,59% соответственно.

Оптимизм инвесторов относительно возобновления экономической активности, по-видимому, нивелирует опасения по поводу сворачивания стимулирующих мер Федеральной резервной системы США и падения криптовалют, пишет Trading Economics.

Руководители американского ЦБ в ходе апрельской встречи выражали осторожный оптимизм в отношении перспектив экономики США, и некоторые из них отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации, свидетельствует протокол заседания.

"Несколько участников заседания отметили, что если экономика США продолжит быстро двигаться к целям, поставленным Федрезервом, будет необходимо в какой-то момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана корректировки объемов выкупа активов", - говорится в протоколе.

"Это первый намек на ужесточение, однако процесс будет постепенным, - отмечает аналитик Charles Schwab Кэти Джонс. - Все заявления сделаны с оговорками. ФРС оставляет себе достаточное пространство для маневра".

Между тем данные Минтруда США, обнародованные в четверг, показали, что количество заявок на пособие по безработице, поданных в США на прошлой неделе, было минимальным с начала пандемии. Сильные статданные повысили аппетит к риску, поддержав, в том числе, и американский рынок акций. Криптовалюты также дорожают в четверг.

В лидерах роста в Европе оказались акции компаний технологического сектора.

Котировки акций Deutsche Telekom AG выросли на 2,5% по итогам торгов. Крупнейшая телекоммуникационная компания Европы повысила свой среднесрочный целевой показатель базовый прибыли и теперь ожидает ее ежегодного роста на 3-5% до 2024 года.

Бумаги Bouygues SA подорожали на 0,3%. Французская телекоммуникационная компания зафиксировала чистую прибыль в 21 млн евро в первом квартале по сравнению с чистым убытком в 204 млн евро годом ранее. Квартальная выручка Bouygues увеличилась до 7,74 млрд с 7,22 млрд. При этом компания подтвердила прогноз на текущий год в целом.

Рыночная стоимость Nordic Semiconductor подскочила на 9,8% на сообщениях СМИ о том, что более крупный конкурент STMicroelectronics начал переговоры о приобретении компании, котирующейся на бирже Осло.

Капитализация CTS Eventim увеличилась на 1,5%, несмотря на то, что поставщик услуг в сфере продаж билетов и индустрии развлечений зафиксировал падение выручки на 89% в первом квартале, которое привело к скорректированному операционному убытку в 19,6 млн евро.

Акции Royal Mail Plc подорожали на 2,8%. Почтовая служба Великобритании увеличила скорректированную операционную прибыль на 116% в минувшем фингоду, до 702 млн фунтов стерлингов, однако она не стала давать прогноз на текущий год, сославшись на неопределенность.

Акции британской Trainline Plc, владеющей платформой для продажи проездных билетов, упали на 23,2%, оказавшись в лидерах падения среди компонентов Stoxx Europe 600, на фоне принятия правительством Великобритании широкомасштабного плана реформы железнодорожного транспорта, которое предусматривает запуск конкурирующего приложения для продажи билетов.

Цена бумаг easyJet Plc снизилась на 2,1%. Британский бюджетный авиаперевозчик в первом полугодии 2021 фингода зафиксировал скорректированный доналоговый убыток в 701 млн фунтов стерлингов по сравнению со 193 млн фунтов годом ранее.