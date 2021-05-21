Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, прервав трехдневную череду снижений.

Улучшению настроений инвесторов способствовали лучшие, чем ожидалось, данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тысячи - до 444 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 478 тысяч, а не 473 тысячи, как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения числа заявок до 450 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Респонденты Dow Jones и The Wall Street Journal прогнозировали снижение до 452 тысяч.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в мае снизился гораздо сильнее прогнозов рынка. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, составило 31,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта в апреле, когда показатель достиг максимального уровня примерно за 50 лет. Положительное значение индекса говорит об усилении активности в производственной сфере региона, отрицательное - об ослаблении.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали снижение показателя до 43 пунктов. Респонденты WSJ ожидали падения до 40,5 пункта.

В среду фондовые индексы США снизились, завершив в минусе третью сессию подряд, хотя к закрытию рынка существенно сократили падение, отмечавшееся ранее в ходе торгов.

Протокол апрельского заседания ФРС, обнародованный ближе к закрытию рынка в среду, показал, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике.

"Несколько участников заседания отметили, что, если экономика США продолжит быстро двигаться к целям, поставленным Федрезервом, будет необходимо в какой-то момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана корректировки объемов выкупа активов", - говорится в протоколе.

Ожидания, связанные с тем, что американский ЦБ будет сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, поддерживали фондовые рынки. Однако поскольку инфляция в США существенно усилилась за последнее время, экономисты задаются вопросом о том, не заставит ли это Федрезерв начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось.

Акции компаний технологического сектора и сектора коммуникационных услуг, которые в последнее время были особенно чувствительны к опасениям по поводу повышения процентных ставок, в четверг вышли в лидеры роста среди секторов S&P 500, прибавив более 1,6%.

Волатильность на американском фондовом рынке, вероятно, будет сохраняться до тех пор, пока поступающие экономические данные не обеспечат более четкое представление о перспективах, отмечает главный стратег Principal Global Investors Сима Ша. "Я не думаю, что мы можем что-то действительно знать о дальнейшем направлении инфляции раньше сентября, но рынок не в состоянии так долго ждать", - приводит слова эксперта WSJ.

Котировки акций Cisco Systems Inc. выросли на 0,7% по итогам торгов в четверг. Американский производитель сетевого оборудования в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 3%, но дал слабый прогноз на текущий квартал.

Акции L Brands Inc. подешевели на 3,9%. Американская компания, владеющая брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, в первом финансовом квартале вернулась на прибыльный уровень, в том числе за счет скачка выручки на 83%.

Цена бумаг Hormel Foods Corp. подскочила на 7,4%. Американская продовольственная компания во втором финансовом квартале зафиксировала небольшой рост чистой прибыли, а ее выручка выросла на 7,6%, достигнув рекордной отметки, и Hormel улучшила годовой прогноз.

Бумаги Advanced Micro Devices Inc. прибавили в цене 2,4%. Американский чипмейкер сообщил о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $4 млрд.

Капитализация Ralph Lauren Corp. упала на 7%. Американский дом моды в четвертом квартале 2021 финансового года сократил чистый убыток более чем в три раза и зафиксировал небольшой рост выручки, причем результаты превзошли ожидания рынка. Кроме того, компания объявила о возобновлении выплаты дивидендов за первый квартал текущего фингода.

Рыночная стоимость Morgan Stanley увеличилась на 0,5%. Американский банк объявил о ряде назначений в руководстве, в которых инвесторы, возможно, попытаются найти намеки на то, кто в конечном итоге сменит нынешнего CEO Джеймса Гормана.

Акции шведского производителя овсяного молока Oatly Group AB выросли в цене на 18,8% по итогам дебютных торгов после IPO. Первая сделка с ADR Oatly прошла по цене $22,12 за бумагу, сообщает MarketWatch. В конце основной сессии они стоили $20,2. Oatly днем ранее провела IPO на $1,43 млрд, разместив бумаги по цене в $17.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 188,11 пункта (0,55%) и составил 34084,15 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 43,44 пункта (1,06%) - до 4159,12 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 236 пунктов (1,77%) и составил 13535,74 пункта.