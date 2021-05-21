Brent подорожала до $66,65 за баррель

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в пятницу, но по итогам недели могут продемонстрировать снижение. Brent с начала недели потеряла в цене более 3%, WTI - 2,8%, свидетельствуют данные MarketWatch.

К 18:07 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,54 (2,37%), до $66,65 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,81 (2,92%), до $63,75 за баррель.

"Трейдеры успешно обходят комментарии, согласно которым был достигнут прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке", - сказал главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Раж.

Президент Исламской Республики Хасан Рухани в четверг заявил, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые.

Представитель Госдепартамента США, в свою очередь, в четверг отметил сохранение многих трудностей в переговорах, передает S&P Global Platts.

Эти комментарии делают заявление Ирана "больше похожим на политическую риторику, чем на важный факт", считает Маниш Раж.

Как отмечает S&P Global Platts, сделка может привести к возвращению 2,5 млн б/с иранской нефти на рынок в тот момент, когда ОПЕК+ также наращивает добычу. Однако старший нефтяной аналитик BCS Global Рон Смит отмечает сдержанную реакцию рынка, поскольку рост предложения, скорее всего, будет сбалансирован увеличением спроса.

Помимо этого, снижение нефтяных цен может быть минимизировано, если ОПЕК+ ответит на восстановление иранских поставок замедлением наращивания добычи, считает Смит. В то же время, аналитик предупредил, что цены могут не удержаться на текущих уровнях.

Аналитик Oanda Эдвард Мойя, в свою очередь, считает, что "спрос будет выглядеть лучше, когда Азия получит больше вакцин, что дает надежду на полное восстановление мирового спроса к концу года".