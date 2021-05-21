Рынок акций РФ днем подрос вслед за нефтью и Европой

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу умеренно подрос на фоне растущей фондовой Европы и наметившегося отскока в нефти (Brent поднялась к $66 за баррель); индекс МосБиржи приблизился к рубежу 3650 пунктов.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3645,37 пункта (+0,3%, утром индекс опускался в район 3620 пунктов), индекс РТС - 1564,67 пункта (+0,4%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" остается смешанной в пределах 1,8%.

Доллар стоит 73,38 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,6%), расписки Ozon (+1,3%), бумаги "Аэрофлота" (+1,2%), Сбербанка (+0,9% и +1% "префы"), "Татнефти" (+0,8%), расписки TCS Group (+0,8%), акции "ММК" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "МТС" (+0,2%).

Подешевели акции "Северстали" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Член совета директоров "Интер РАО" Елена Сапожникова заявила в пятницу, что компания не планирует выплачивать промежуточные дивиденды, однако важно то, что будет сохранен общий уровень выплат.

Негативом для акций "Газпрома" выступает новость, что сенаторы-республиканцы в США внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2", пишет The Hill. Ранее администрация президента США Джо Байдена решила, что откажется от ограничительных мер в отношении проекта.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть на неделе упала на фоне ядерной сделки между США и Ираном. Президент Ирана в четверг заявил, что США готовы отменить санкции в отношении нефтяного, банковского и судоходного секторов страны. После отмены санкций Иран может вновь экспортировать свою нефть, что позволит восстановить добычу с текущих 2,5 млн б/с до 3,8 млн б/с. До конца года рост иранской добычи может составить от 1 до 1,3 млн б/с.

Тем не менее, в пятницу цены на нефть после трехдневного снижения начали корректироваться, покупатели перехватили инициативу и теперь могут реализовать отскок Brent в район $66-67 за баррель. Дальнейший взгляд на котировки сохраняется нейтральным. Ранее на этой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил, что текущему рынку соответствуют цены на нефть в диапазоне $62-66 за баррель.

Вечером в пятницу выйдут данные нефтесервисной компании Baker Hughes по буровой активности в США. Число активных буровых установок стабильно растет, что может быть конвертировано в более высокие уровни добычи во II полугодии 2021 года, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Диод" (+11,5%), "Россети Ленэнерго" (+9,8%), ОАО "GTL" (+2,9%), "М.Видео" (+2,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+2,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+1,9%), GDR X5 Retail (+1,8%).

Подешевели бумаги банка "Кузнецкий" (-9,5%), банка "Приморье" (-5,5%), "Объединенной вагонной компании" (-2,8%), "Мечела" (-2%).

Совет директоров ПАО "Квадра" (-0,2% и +3,3% "префы") рекомендовал акционерам на годовом собрании 25 июня принять решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2020 года, говорится в материалах компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 по московскому времени составил 32,29 млрд рублей (из них 6,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,34 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,04 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").