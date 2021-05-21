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ФАС предложила повысить регулируемые цены "Газпрома" с июля на 3%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба подготовила проекты приказов о повышении регулируемых цен на газ "Газпрома" с 1 июля 2021 года на 3%. Проекты опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Индексация в 3% касается как оптовых цен для промышленности, так и для населения. Размер индексации оптовой цены определяется макропрогнозом (прогноз социально-экономического развития России на трехлетнюю перспективу, разрабатываемый Минэкономразвития и одобряемый правительством).

Цена газа для населения традиционно ниже, чем цена для промышленности, на 20%.

Автоматически индексация регулируемой цены может сказаться и на цене поставок газа независимых производителей, которые продают свой газ с привязкой к регулируемой цене "Газпрома", а также на цене газа на бирже.

Однако это только оптовая цена - она в стоимости газа для конечного потребителя дает 80% стоимости, еще 15% составляет плата за транспортировку по сетям газораспределения, и еще 5% - плата за снабженческо-сбытовые услуги региональных газовых компаний.

Газпром ФАС Минэкономразвития

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