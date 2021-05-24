Менеджмент "Россетей" настаивает на отказе от дивидендов за 2020 год

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Руководство "Россетей" предложило не платить дивиденды по итогам 2020 года, в связи с чем в совете директоров компании назревает скандал, пишет "Коммерсантъ".

По его сведениям, вопрос о дивидендах совет рассмотрит 24 мая, однако позиция компании пока не согласована с Росимуществом, которому принадлежит 88,04% "Россетей" и Минфином. Росимущество еще не подготовило директиву для представителей государства в совете директоров, отмечает газета.

Минфин и Росимущество настаивают на выплате дивидендов на минимальном уровне или хотя бы не менее 10 млрд рублей (при годовой прибыли на уровне 61 млрд рублей по МСФО и 29,6 млрд рублей по РСБУ - ИФ), известно "Коммерсанту".

Топ-менеджмент предполагает направить эти деньги на будущие масштабные и дорогостоящие проекты "дочерней" "ФСК ЕЭС", а именно - создание электросетей для расширения Восточного полигона. При этом сама ФСК, которая эти проекты будет реализовывать, готова выплатить акционерам около 20 млрд рублей за 2020 год, пишет газета. По ее данным, строительство электросетей предварительно оценивается в 185 млрд рублей и ФСК из этой суммы займет 122 млрд рублей.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети России. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% ее акций.

По итогам 2019 года акционеры ПАО "Россети" получили выплаты в объеме 18 млрд рубдей (0,0885 рубля на обыкновенную акцию и 0,1893 рубля на привилегированную). Всего, с учетом направленных акционерам 5 млрд рублей промежуточных дивидендов за I квартал 2019 года, объем выплат за 2019 год достиг 23 млрд рублей.

Акционеры ФСК по итогам 2019 года получили дивиденды в объеме 12,1 млрд рублей, выплата на обыкновенную акцию составила примерно 0,0095 рублей.