ФСК вложит 1 млрд руб. в реконструкцию самой мощной в Сибири подстанции

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") направит 1 млрд рублей на модернизацию самой мощной в Сибири подстанции "Красноярская". Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Cпециалисты компании изменят схему открытого распределительного устройства, смонтируют коммутационное оборудование и обновят систему постоянного оперативного тока.

Завершение работ запланировано на 2022 год. Реконструкция должна повысить надежность электроснабжения потребителей центральных районов Красноярского края и укрепить энергетические связи с Иркутской областью.

Подстанция "Красноярская" - один из объектов, обеспечивающих транзит энергии между восточной и центральной частями Объединенной энергосистемы Сибири, электроснабжение города Красноярска и Красноярского алюминиевого завода компании "РусАл". Установленная мощность подстанции - 2403 МВА.

В конце марта компания "Россети ФСК ЕЭС" приступила к строительству подстанции "Находка" в Приморском крае стоимостью более 3 млрд рублей.