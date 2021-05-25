Brent подорожала до $68,58 за баррель

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на оптимизме трейдеров в отношении перспектив спроса.

31 мая в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране. Росту потребления нефти в США также будет способствовать успешная кампании по вакцинации от коронавируса, отмечают эксперты Goldman Sachs. Более 61% взрослого населения США уже получили по крайней мере одну дозу вакцины, а число новых случаев заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе увеличилось лишь на 0,5% - минимальными темпами с марта 2020 года.

К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,18%), до $68,58 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,02 (3%) - до $68,46 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожли на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,05 (0,08%), до $66,1 за баррель. В понедельник WTI подорожала на $2,47 (3,9%) - до $66,05 за баррель.

Увеличение спроса на нефть позволит компенсировать ожидаемый рост предложения со стороны Ирана, считают в Goldman Sachs.

Переговоры по иранской ядерной программе в Вене, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны на мировой рынок, продолжатся на этой неделе. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что агентство и Тегеран на месяц - до 24 июня - продлили действие соглашения о мониторинге международными инспекторами иранских ядерных объектов.

"Возобновление переговоров в Вене возвращает иранский вопрос на первый план", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. "Помимо Ирана, нефтяной рынок будет фокусироваться на данных о запасах энергоносителей в США, а также сигналах относительно перспектив спроса", - приводит слова Хари агентство Bloomberg.