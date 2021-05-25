Нефтяные цены начали снижаться

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов во вторник.

Инвесторы пытаются оценить, сможет ли восстановление спроса компенсировать увеличение добычи Ираном в случае достижения соглашения по иранской ядерной сделке, отмечает Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 во вторник составляет $68,32 за баррель, что на $0,14 (0,20%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,78 за баррель, что на $0,27 (0,41%) ниже итогового значения предыдущей сессии.