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Нефть дорожает более чем на 2,5% на фоне надежд на восстановление спроса

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться в ходе торгов в понедельник на фоне надежд на восстановление спроса, особенно в США, и сомнений в скором возобновлении экспорта из Ирана.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 по московскому времени составляет $68,12 за баррель, что на $1,68 (2,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,41 за баррель, что на $1,83 (2,88%) выше итогового значения предыдущей сессии.

"Цены на нефть возобновили рост, поскольку у администрации (президента США Джо Байдена - ИФ), по-видимому, появились сомнения в быстрой отмене санкций против Ирана", - отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch. По его словам, предполагаемое наращивание добычи Ираном оказывало давление на рынок в последнее время.

Ранее Иран, недовольный состоянием выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий. Так, с 23 февраля Иран прекратил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который предусматривает инспекции и внезапные проверки со стороны МАГАТЭ ядерных объектов Ирана. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что агентство и Тегеран на месяц - до 24 июня - продлили действие соглашения о мониторинге международными инспекторами иранских ядерных объектов. По его словам, на переговорах МАГАТЭ и Ирана стороны также согласовали, что информация, собранная агентством при инспекции иранских ядерных объектов, продолжит храниться у МАГАТЭ.

"Любая задержка с отменой антииранских санкций станет еще одним "бычьим" фактором для рынка, которому может потребоваться иранская нефть для удовлетворения спроса позднее в этом году", - пишет Флинн.

Росту нефтяных котировок также способствовали новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов, отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

Brent WTI

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