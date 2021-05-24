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Цены на нефть выросли на 1,7% на новостях о шторме в Атлантике

Цены на нефть выросли на 1,7% на новостях о шторме в Атлантике
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов в понедельник на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления спроса, особенно в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 по московскому времени составила $67,59 за баррель, что на $1,15 (1,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $64,68 за баррель, что на $1,1 (1,73%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Росту нефтяных цен способствуют новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов, отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

В то же время сырьевой аналитик Saxo Bank Оле Хансен отмечает, что рост нефтяных цен ограничен недостаточно синхронным восстановлением спроса в разных странах.

"В США и Европе оно идет хорошими темпами, а вот в Азии новые вспышки COVID-19 продолжают портить краткосрочную перспективу, в том числе по авиационному керосину: ограничения на передвижение и слабый спрос на международные перелеты в обозримом будущем сохранятся", - сказал он.

Помимо этого, Хансен считает, что, "учитывая возможный возврат Ирана на рынок и уже происходящее увеличение добычи в ОПЕК+, марка Brent, вероятно, останется зажатой в диапазоне $65-70 за баррель, причем в ближайшей перспективе более вероятно снижение, пока не улучшится картина спроса".

Brent WTI США Атлантический океан

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