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"Газпром" опять не заинтересовался шансом нарастить транзит через Украину

"Газпром" опять не заинтересовался шансом нарастить транзит через Украину
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Грузоотправители (это может быть только "Газпром" - ИФ) не заинтересовались предложенными "Оператором ГТС Украины" дополнительными мощностями по прокачке газа через эту страну на июнь.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 17 мая - всего 124 млн куб. м в сутки.

Во вторник на месячный аукцион ОГТСУ выставил дополнительно 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было. Аналогичный исход был и на крупном дополнительном аукционе месячной давности.

Объявление этого аукциона (с перспективой значительного роста предложения на европейском рынке) и его исход оказывают существенное влияние на спотовые цены на газ на европейском рынке. Они снижаются под давлением появления потенциального нового предложения и отскакивают после безрезультатного завершения аукциона. При этом "Газпром" предпочитает не комментировать свои планы относительно краткосрочного бронирования украинских мощностей.

"Газпром" в настоящее время прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если бы "Газпром" принял предложение об использовании дополнительных транзитных мощностей, это бы означало возврат к объемам транспортировки через Украину 2019 года (до нового контракта на транзит и выплат "Нафтогазу" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража).

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но, тем не менее, это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

Газпром Украина

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