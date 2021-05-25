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Газ в Европе восстановился до $333/тыс. куб. м

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе вернулась к максимальным уровням этого года после того, как назначенный Киевом дополнительный аукцион на газотранспортные мощности Украины на июнь не состоялся.

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах выросла до $333 за тысячу кубометров после 2,5-летнего максимума 17 мая ($342) и минимума с начала года 20 мая ($290).

Ситуация на рынке в последние две недели указывает на корреляцию не только с ценой других значимых индексов энергетической корзины (нефть, квоты на выбросы СО2, цены СПГ в Азии), но и анонсами/итогами дополнительных аукционов на мощности на украинском направлении.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 17 мая, то есть всего – 124 млн куб. м в сутки.

С прошлого месяца "Оператор ГТС Украины" неожиданно начал в дополнение к основному (на 15 млн куб. м в сутки) объявлять еще один – на 63,7 млн куб. м в сутки. Оба аукциона "Газпром" проигнорировал. Но анонсы аукционов в конце апреля и конце мая сопровождались обвалом цен на газ, а их "сухие" итоги – новым скачком цен.

Несостоявшийся дополнительный аукцион традиционно комментирует глава ОГТСУ Сергей Макогон, утверждая, что "Газпром" искусственно ограничивает предложение в Европе".

На прошлой неделе заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, хоть и отказалась комментировать перспективы участия в аукционе 25 мая, подчеркнула: "Мы выполняем все заявки наших клиентов".

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $250 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Газпром

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