ЦБ ввел для банков минимальный лимит для переводов по СБП

Некоторые банки занижают эти лимиты, отметил регулятор

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тысяч рублей в день, сообщил Банк России.

Соответствующие изменения в положение ЦБ № 732-П зарегистрированы Минюстом.

Регулятор отметил, что сейчас "некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки". Им дали время до 10 июня включительно, чтобы скорректировать это ограничение.

Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного НСПК. Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, а полноценно - 28 февраля того же года. Она позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках и платить за товары в торговых точках по QR-коду. В конце мая 2020 года к системе в полноценном режиме подключился Сбербанк, на который приходится основная доля на рынке денежных переводов.