Поиск
AНачало в 16:15Чехия Чехия1 : 1Дания ДанияТретий периодBНачало в 16:15США США1 : 0Германия ГерманияПерерывAНачало в 20:15Россия РоссияШвеция ШвецияBНачало в 20:15Норвегия НорвегияКазахстан Казахстан

ЦБ ввел для банков минимальный лимит для переводов по СБП

Некоторые банки занижают эти лимиты, отметил регулятор

ЦБ ввел для банков минимальный лимит для переводов по СБП
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тысяч рублей в день, сообщил Банк России.

Соответствующие изменения в положение ЦБ № 732-П зарегистрированы Минюстом.

Регулятор отметил, что сейчас "некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки". Им дали время до 10 июня включительно, чтобы скорректировать это ограничение.

Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного НСПК. Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, а полноценно - 28 февраля того же года. Она позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках и платить за товары в торговых точках по QR-коду. В конце мая 2020 года к системе в полноценном режиме подключился Сбербанк, на который приходится основная доля на рынке денежных переводов.

Банк России СБП Сбербанк

Новости по теме

Новости

Чемпион Европы по кроссу Сафиуллин задержан в Москве с полкило наркотиков

Медведев допустил расширение использования маткапитала еще на 3 позиции

Прокурор запросил 7 лет колонии для активистки Полюдовой по делу о призывах к терроризму

Суд арестовал устроившего стрельбу в Екатеринбурге экс-милиционера

Суд арестовал устроившего стрельбу в Екатеринбурге экс-милиционера

ФБК назвал имя экс-сотрудника, "слившего" базу сторонников Навального

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник

Лавров заявил, что РФ готовит решения в ответ на возможное отключение от SWIFT

Лавров заявил, что РФ готовит решения в ответ на возможное отключение от SWIFT

Минпромторг предупредил IT-компании РФ об угрозе оказаться "за бортом"

В Москве недоумевают из-за рекомендации для американцев с истекающей визой РФ

В Москве недоумевают из-за рекомендации для американцев с истекающей визой РФ

Шойгу объявил о снятии водной блокады Крыма

Шойгу объявил о снятии водной блокады Крыма
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');