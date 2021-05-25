"Почта России" и "Почта Киргизии" вдвое снизят тарифы на доставку

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Почта России" и "Почта Киргизии" (ГП "Кыргыз почтасы") подписали соглашение о снижении тарифов на доставку для корпоративных клиентов, что может стимулировать рост экспорта посылок между странами на фоне растущего спроса в странах ЕАЭС, говорится в сообщении российской компании.

"Снижение тарифов сможет дать хороший стимул к росту экспорта из России в Киргизию. Мы видим, что спрос на доставку в страны ЕАЭС растет. В 2020 году, несмотря на транспортные ограничения, экспорт в страны союза вырос на 9%, до 327 тыс. отправлений в год. Мы уверены, что новые тарифы помогут еще большему числу интернет-магазинов и продавцов, в первую очередь - малому и среднему бизнесу - начать продавать товары за рубежом", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по электронной коммерции АО "Почта России" Алексея Скатина.

В частности, в июне 2021 года стоимость доставки посылок от корпоративных клиентов из России в Киргизию снизится в два раза: посылка весом до 1 кг будет стоить 498 рублей против 1046 рублей. Каждый дополнительный килограмм будет стоить 96 рублей вместо 182 рублей. В ближайшее время "Почта Киргизии" также планирует существенно снизить тариф на доставку из Киргизии в Россию.

"Данным проектом мы хотим облегчить логистику и способствовать увеличению объемов за счет снятия экономических барьеров для товарооборота между двумя странами, а также создать более конкурентоспособную среду для населения, малого и среднего бизнеса", - отметил первый заместитель генерального директора ГП "Кыргыз почтасы" Марат Черикчиев.

В конце 2020 года "Почта России" подписала аналогичное соглашение с почтовой администрацией Армении. Тарифы на доставку между странами снизились в три раза. В результате в первом квартале 2021 года экспорт товаров из России в Армению вырос на 140% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в то время как экспорт в другие страны ЕАЭС в среднем вырос на 22%.