Цены производителей на бензин в РФ в апреле снизились на 0,2%

Потребительские цены превышали цены производителей в два раза

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в апреле 2021 года снизились на 0,2% после скачка на 8,2% в марте, роста на 3,0% в феврале, еще одного скачка на 8,5% в январе и падения на 5,5% в декабре 2020 года, сообщи во вторник Росстат.

За январь-апрель 2021 года цены производителей на бензин выросли на 21,8%. В годовом выражении рост цен в апреле составил 52% на фоне низкой базы апреля 2020 года (тогда цены производителей на бензин упали на 22,4% к марту).

Потребительские цены на бензин в апреле 2021 года превышали цены производителей в 2 раза (в апреле 2020 г. - в 2,9 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в марте составило 78,4% (в апреле 2020 г. - 102,2%).

Производство бензина в России в январе-апреле 2021 года составило 13,2 млн тонн, что на 2,9% выше января-апреля 2020 года. В апреле 2021 года оно выросло по сравнению с пандемийным апрелем 2020 года на 30%, но снизилось по сравнению с мартом 2021 года почти на 5%.

Производство дизельного топлива в январе-апреле 2021 года составило 26,5 млн тонн, что на 3% меньше показателя января-апреля 2020 года. В апреле 2021 года производство дизтоплива выросло по сравнению с апрелем 2020 года на 1%, снизилось к марту 2021 года почти на 7%.

Как сообщалось, по итогам 2020 года производство бензина в России составило 38,4 млн тонн, что на 3,8% ниже показателя 2019 года; производство дизельного топлива в 2020 году составило 77,9 млн тонн (сокращение на 0,6%).