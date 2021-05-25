Рынок акций РФ поднялся к уровню конца января 2020 г. по индексу РТС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне высокой нефти и благодаря ослаблению геополитических рисков после официального объявления саммита президентов России и США 16 июня в Женеве; индекс РТС обновил максимум с конца января 2020 года на фоне небольшого укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3 686,76 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1 580,57 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,5%.

Доллар просел до 73,47 рубля (-0,02 рубля).

Пресс-служба Кремля сообщила во вторник, что российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве, на встрече будут обсуждаться российско-американские отношения, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса. Белый дом также официально заявил, что президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин 16 июня в Женеве обсудят многочисленные срочные вопросы, решение которых необходимо для стабильных и предсказуемых отношений.

Подорожали акции Сбербанка (+2,4% и +1,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "НЛМК" (+1,6%), "Магнита" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), бумаги "АЛРОСА" (+0,8%), расписки TCS Group (+0,7%), акции "Северстали" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Акционеры ПАО "Интер РАО" на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов по итогам 2020 г. в размере 0,18071 руб. на акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат составит 18,9 млрд руб., что равно 25% чистой прибыли компании по МСФО за 2020 год (в рамках действующей дивидендной политики). Дивидендная отсечка установлена на 7 июня.

Подешевели расписки Ozon (-3,5%), акции АФК "Система" (-3%, до 31,8 рубля), "РусГидро" (-2,1%), UC Rusal (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "Татнефти" (-0,9%), Polymetal (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Акции АФК "Система" корректируются после роста предыдущих дней на ожиданиях рекомендаций по дивидендам. Совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 0,31 рубля на акцию (общая сумма выплат - 2,99 млрд рублей), что в 2,4 раза выше дивидендов по итогам 2019 года (0,13 рубля на акцию). Выплаты планируется произвести по новой дивидендной политике на 2021-2023 годы, которую совет директоров одобрил на заседании 24 мая. Дивиденды будут утверждаться на годовом собрании акционеров 26 июня в заочной форме, дата закрытия реестра акционеров для выплат - 15 июля. Предполагается, что в 2022 году выплаты АФК составят не менее 0,41 рубля на акцию, в 2023 году - 0,52 рубля на акцию.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон во вторник характеризовался рядом позитивных сигналов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам UST снизилась до 1,59%, а индекс доллара торгуется в "минусе", что говорит об ослаблении инфляционных опасений. Статистика из Европы указывает на дальнейшее восстановление экономики.

Совет директоров "ВСМПО-Ависма" (без изменений) вновь рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года, как и по итогам 2019 года. Подобное решение ожидалось на фоне весьма слабого года из-за резкого падения спроса на титановую продукцию со стороны производителей авиатехники.

Британский FTSE 100 испытывал некоторые сложности в росте из-за крепкого фунта и давления на сектор базовых материалов. В остальном лидировал сектор технологий, как и на американском рынке. Великобритания проведет климатическую конференцию ООН в ноябре, в рамках которой продолжится работа по планированию выхода на нулевой баланс по выбросам. Однако на этом фоне Департамент по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии заявляет, что спрос на нефть сохранится, выданные лицензии не будут отменяться, а будущие будут предоставляться в рамках широкой стратегии в отношении решения вопроса климатических изменений.

Иран согласился продлить мониторинг своих ядерных объектов, что сделало возможным возобновление непрямых переговоров с США в Вене. В Commerzbank полагают, что на рынке не ждут быстрого восстановления иранского нефтяного экспорта. Более важным является то, что "горячие точки коронавируса" постепенно остывают. В Индии за минувшие сутки было зарегистрировано всего 196 тыс. новых случаев по сравнению с 222 тыс. днем ранее и 414 тыс. в начале мая, отмечает Кочетков.

Комментарии экспертов

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, позитивом для мировых рынков по-прежнему выступает продолжающееся умеренное снижение доходностей гособлигаций США, рост которых ранее провоцировал распродажи на рынках из-за опасений более раннего ужесточения монетарной политики ФРС на фоне усиления инфляции.

Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения, которые даже при всплеске волатильности не имеют продолжения, что свидетельствует о вероятном сохранении консолидационного характера динамики российской валюты, по меньшей мере на краткосрочном горизонте. Тем не менее, сильные рыночные или новостные драйверы способны привести к выходу рубля из майской консолидации с формированием более устойчивого и продолжительного движения.

Нефть Brent закрепляется выше $68 за баррель, участники рынка с некоторым опасением ждут результатов переговоров по иранской ядерной сделке, которые продолжатся на этой неделе. В случае их позитивного завершения предложение нефти увеличится за счет производства Ирана, что должно быть компенсировано увеличением спроса. С этим могут возникнуть проблемы в случае более медленного восстановления мировой экономики, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, среди лидеров роста во вторник оказались акции "ЛУКОЙЛа" в преддверии публикации в среду финансовых результатов по МСФО за первый квартал, а также бумаги "ТГК-2" (+1,2%) перед рекомендацией совета директоров по дивидендам. Совет директоров "Транснефти" (+0,4%, до 141,25 тыс. руб.) в начале недели рекомендовал выплатить дивиденды в размере 9224,28 руб. на одну привилегированную и одну обыкновенную акцию. С технической точки зрения "префы" "Транснефти" во вторник достигли цели краткосрочного повышения, представленной верхней полосой Боллинджера дневного графика (район 143 тыс. руб.), у которой наращивание длинных позиций представляется рискованным. Открывать новые позиции с расчетом на движение к 145,3 тыс. руб. и выше стоит не ранее преодоления уровня 143 тыс. руб. Краткосрочно есть опасность коррекции бумаг ближе к 140,65 тыс. руб. (средняя полоса Боллинджера), при отскоке от которой можно попробовать увеличить "лонги".

В США в понедельник фондовые индексы выросли на 0,5-1,4% во главе с акциями компаний технологического сектора и сектора коммуникационных услуг. Инвесторы чувствуют себя более комфортно в том, что касается перспектив инфляции и темпов восстановления экономики, пишет The Wall Street Journal.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Bloomberg, что факторы, которые способствуют росту инфляции в США, скорее всего, сойдут на нет в начале 2022 года.

Во вторник в Азии также преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 2,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,8%), однако смешанная динамика наблюдается в Европе (индексы FTSE и CAC 40 просели на 0,3%, DAX прибавил 0,2%) и проседают США (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

ВВП Германии в I квартале снизился на 1,8% к IV кварталу и на 3,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). При этом эксперты не ожидали пересмотра оценки динамики показателей с ранее объявленного снижения на 1,7% и 3% соответственно.

В то же время индекс доверия Ifo германских предпринимателей к экономике страны в мае поднялся до максимального уровня за последние два года - до 99,2 пункта по сравнению с пересмотренными 96,6 пункта в апреле. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее значительный рост показателя - до 98,2 пункта с ранее объявленных апрельских 96,8 пункта. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения до 98 пунктов.

Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до 117,2 пункта, ожидалось 119,2 пункта. Продажи новостроек в США в апреле упали на 5,9% - до 863 тыс., ожидалось снижение на 10%.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером немного подросли на оптимизме в отношении перспектив спроса в США и Европе; цена Brent к 18:50 находилась на $0,5 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $68,62 за баррель (+0,2% и +3% накануне), июльская цена WTI - $66,22 за баррель (+0,3% и +3,9% в понедельник).

В следующий понедельник, 31 мая, в Штатах отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

Росту потребления нефти в США также будет способствовать успешная кампании по вакцинации от коронавируса, отмечают эксперты Goldman Sachs. Более 61% взрослого населения США уже получили по крайней мере одну дозу вакцины, а число новых случаев заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе увеличилось лишь на 0,5% - минимальными темпами с марта 2020 года.

Увеличение спроса на нефть позволит компенсировать ожидаемый рост предложения со стороны Ирана, считают в Goldman Sachs.

Переговоры по иранской ядерной программе в Вене, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны на мировой рынок, продолжатся на этой неделе. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что агентство и Тегеран на месяц - до 24 июня - продлили действие соглашения о мониторинге международными инспекторами иранских ядерных объектов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Приморье" (+18,2%), банка "Кузнецкий" (+10%), ПАО "GTL" (+7,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,8%), "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+2,7%), АДР HeadHunter (+2,6%), акции "ФосАгро" (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-22,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-8,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-3,9%), ПАО "Диод" (-3,7%), "префы" ПАО "Лензолото" (-3,6%).

ПАО "Россети Волга" (-0,7%) (ранее - "МРСК Волги") в январе-марте 2021 года получило чистую прибыль в размере 259,7 млн рублей, что в 3,2 раза меньше, чем в первом квартале 2020 года, говорится в неаудированной финотчетности компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,629 млрд рублей (из них 10,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,57 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,93 млрд рублей на акции "Норникеля").