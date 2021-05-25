Поиск
AНачало в 20:15Швейцария Швейцария0 : 4Швеция ШвецияВторой периодBНачало в 20:15Финляндия Финляндия3 : 1Норвегия НорвегияПерерывAНачало в 16:15Великобритания Великобритания2 : 3ОТДания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15США США3 : 0Казахстан КазахстанОконченподробнее

"Газпром" досрочно возобновил поставки в Турцию по "Голубому потоку"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Плановая остановка черноморского газопровода "Голубой поток" из России в Турцию была завершена досрочно. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ПАО "Газпром".

"Комплекс плановых работ на объектах газопровода "Голубой поток" завершен досрочно. Поставка газа возобновлена 24 мая. Отметим, что сроки проведения комплекса плановых работ были согласованы в 2020 году. И компания, и потребители учитывали остановку газопровода в своих планах", - сказали "Интерфаксу" в российской компании.

Профилактика началась 12 мая.

В сутки магистраль может перекачивать 47,355 млн куб. м газа.

"Голубой поток" введен в эксплуатацию в 2003 году. В 2017 году газопровод работал со 100%-ной загрузкой, прокачав 15,8 млрд куб. м. В 2020 году "Газпром" поставил по газопроводу 8,76 млрд куб. м газа.

Турция получает российский газ по двум морским газопроводам – через недавно построенный взамен украинского транзита газопровод "Турецкий поток" (снабжает газом также страны юга Европы) и "Голубой поток".

Оперативные данные 2021 года говорят, что как минимум в течение первых четырех месяцев обе магистрали работали с производительностью около 97% от проектной мощности.

Техническое обслуживание газопровода "Турецкий поток" пройдет в июне.

Газпром Голубой поток Турция

Новости

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

Промпроизводство в РФ в апреле превысило уровень 2019 года на 2,2%

Промпроизводство в РФ в апреле превысило уровень 2019 года на 2,2%

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

Нефтяные цены начали снижаться

Нефтяные цены начали снижаться

"Газпром" опять не заинтересовался шансом нарастить транзит через Украину

"Газпром" опять не заинтересовался шансом нарастить транзит через Украину
Пандемия коронавируса

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

Минфин отметил, что экономика РФ растет выше ожиданий

Минфин отметил, что экономика РФ растет выше ожиданий
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"Белавиа" прекратит летать в Париж и Лондон до 30 октября

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Finnair и Air France перестанут летать над Белоруссией

Finnair и Air France перестанут летать над Белоруссией
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');