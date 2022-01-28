Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:56Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 366 249 339+3 738 664

Прокачка газа по "Голубому потоку" в 2021 году выросла до рекордных объемов

Прокачка газа по "Голубому потоку" в 2021 году выросла до рекордных объемов
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Транспортировка газа по морскому газопроводу из России в Турцию в 2021 году выросла почти в два раза, до 15,98 млрд кубометров, поставив новый рекорд за всю историю работы магистрали, сообщает "Газпром экспорт".

В 2020 году прокачка по магистрали снижалась до 8,76 млрд куб. м. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году (15,8 млрд куб. м).

"В минувшем году по "Голубому потоку" поставлено 15,98 млрд куб. м газа. Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году. Рост поставок по газопроводу совпал с историческим рекордом потребления газа в Турции. По предварительным оценкам, в 2021 году оно составило около 61 млрд куб. м", - пишет "дочка" "Газпрома".

"Голубой поток" стал для Газпрома первым морским газопроводом, напрямую соединившим нас с крупным экспортным рынком. Спустя почти два десятилетия мы видим, что такой подход полностью оправдал себя. Рекордная загрузка "Голубого потока" вселяет в нас оптимизм и красноречиво доказывает эффективность прямых поставок по морским газовым магистралям", - приводится в сообщении комментарий заместители председателя правления ПАО "Газпром", генерального директора ООО "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой.

"Голубой поток" предназначен для прямых поставок российского природного газа в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Общая протяженность его сухопутных и морского участков - 1213 км. Строительство газопровода завершено в декабре 2002 года, в феврале 2003-го начались коммерческие поставки газа. Основным партнером "Газпрома" в ходе строительства "Голубого потока" выступала итальянская компания Eni.

Голубой поток Турция Газпром экспорт Газпром

Новости по теме

Новости

ВВП Франции в 2021 году вырос на рекордные 7% впервые с 1970 года

Пять ресторанов могут закрыть в центре Москвы за COVID-нарушения

Wildberries в 2021 году увеличил оборот почти вдвое

Рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

ЦБ увидел огромные риски для финстабильности в концепции Минфина по криптовалютам

ВВП США в IV квартале подскочил на 6,9%

ВВП США в IV квартале подскочил на 6,9%

Потребление золота в Китае в 2021 году выросло на 37%

Глава МИД ФРГ признала сильную зависимость Германии от импорта газа и нефти из РФ

Глава МИД ФРГ признала сильную зависимость Германии от импорта газа и нефти из РФ

De Beers увеличила годовую добычу алмазов на 29%

Рубль взлетел на заявлении МИД РФ о неприемлемости войны с Украиной

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });