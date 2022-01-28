Прокачка газа по "Голубому потоку" в 2021 году выросла до рекордных объемов

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Транспортировка газа по морскому газопроводу из России в Турцию в 2021 году выросла почти в два раза, до 15,98 млрд кубометров, поставив новый рекорд за всю историю работы магистрали, сообщает "Газпром экспорт".

В 2020 году прокачка по магистрали снижалась до 8,76 млрд куб. м. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году (15,8 млрд куб. м).

"В минувшем году по "Голубому потоку" поставлено 15,98 млрд куб. м газа. Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году. Рост поставок по газопроводу совпал с историческим рекордом потребления газа в Турции. По предварительным оценкам, в 2021 году оно составило около 61 млрд куб. м", - пишет "дочка" "Газпрома".

"Голубой поток" стал для Газпрома первым морским газопроводом, напрямую соединившим нас с крупным экспортным рынком. Спустя почти два десятилетия мы видим, что такой подход полностью оправдал себя. Рекордная загрузка "Голубого потока" вселяет в нас оптимизм и красноречиво доказывает эффективность прямых поставок по морским газовым магистралям", - приводится в сообщении комментарий заместители председателя правления ПАО "Газпром", генерального директора ООО "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой.

"Голубой поток" предназначен для прямых поставок российского природного газа в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Общая протяженность его сухопутных и морского участков - 1213 км. Строительство газопровода завершено в декабре 2002 года, в феврале 2003-го начались коммерческие поставки газа. Основным партнером "Газпрома" в ходе строительства "Голубого потока" выступала итальянская компания Eni.