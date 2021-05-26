Дегтярев предложил "рентные механизмы" поддержки сырьевых проектов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство Хабаровского края готовит предложения в федеральные ведомства по изменению механизмов поддержки сырьевых проектов, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"Мы предлагаем сырьевые проекты поддерживать рентными механизмами, предусмотрев при этом дифференциацию по налогу на добычу полезных ископаемых и исключив льготы по налогам на прибыль, имущество", - сказал Дегтярев во время ежегодного отчета перед депутатами краевого парламента в среду.

На данный момент власти региона готовят обоснования своих предложений. Подробности действия нового механизма врио главы не раскрыл.

По его словам, на данный момент преференциальные режимы, в частности, территорий опережающего развития (ТОР) "предоставляют серьезные льготы инвесторам - по налогам на прибыль, имущество, добычу полезных ископаемых, землю". Также государством создается инфраструктура для проектов.

"Накоплен определенный опыт использования этих механизмов. И, на мой взгляд, требуется их корректировка. Преференции должны быть не просто методом привлечения инвестиций, но и способом управления структурой экономики", - считает Дегтярев.

Врио главы края отметил, что предоставляемые льготы одинаковы как для сырьевых проектов, так и для сложных обрабатывающих производств.

"Нет никаких различий в преференциях. Образно сравнивая, нет разницы - разрабатываете каменный карьер или выпускаете самолеты пятого поколения", - утверждает он.

Поэтому, по его мнению, необходимо вносить изменения.