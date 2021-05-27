Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после недавнего роста, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,1%, при этом продолжили рост бумаги ВТБ и упали GDR X5 Retail после отсечки на бирже дивидендов за 2020 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3707,37 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1588,84 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 73,51 рубля (без изменений).

Подорожали акции банка ВТБ (+1,2%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%), бумаги "Татнефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

GDR X5 Retail подешевели на 3,9% (до 2172,5 рубля). Дивиденды за 2020 год составляют 110,49 рубля на акцию.

Также подешевели акции "ММК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), акции "Яндекса" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%), расписки Ozon (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон можно назвать нейтральным: в Азии динамика индексов смешанная, фьючерсы на европейские индексы указывают на нейтральный старт торгов, индекс доллара незначительно растет, но высокой волатильности в валютных парах нет. Нефть дешевеет на ожиданиях прогресса переговоров по ядерной сделке с Ираном.

Ожидается, что российский рынок акций будет консолидироваться в начале торгов. Рубль способен возобновить укрепление на фоне налогового периода и перспектив саммита РФ и США, считает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, Запад наносит удары по союзному государству России и Белоруссии, но на фондовом рынке это никак не отражается.

В четверг выйдет важная еженедельная статистика по пособиям по безработице в США, которые, как ожидается, будут падать четвертую неделю подряд. Также ожидается второй релиз статистики по ВВП США за первый квартал. Открытие рынка акций РФ с символическим снижением выглядит вполне логично, что копирует слабо отрицательную динамику фьючерсов на индексы в США.

В США в среду индексы рынка акций выросли на 0,03-0,6% на фоне ослабления опасений вокруг инфляции.

Инвесторы обретают все больше уверенности в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие мировые центробанки будут сохранять меры экономической поддержки, несмотря на краткосрочный всплеск инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Участники рынка опасались, что ускорение инфляции в США заставит ФРС ужесточить свою денежно-кредитную политику. Хотя представители американского ЦБ в своих заявлениях в последние дни отмечали, что могут начать обсуждение вопроса о сворачивании стимулов, они подчеркивали, что в ближайшем будущем нет планов по изменению политики регулятора.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида во вторник заявил, что регулятор сможет сдержать инфляцию, не нанеся ущерба экономическому восстановлению страны, сообщает CNBC. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, в свою очередь, отметила, что пока слишком рано ужесточать денежно-кредитную политику.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные о ВВП США за первый квартал 2021 года. В рамках отчета о ВВП традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого ФРС.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост индекса PCE Core в первом квартале на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился на 1,3%.

В Азии в четверг динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Американский Минторг в четверг в 15:30 опубликует обновленные данные об изменении ВВП страны в I квартале. Аналитики не ожидают пересмотра с ранее объявленного повышения на 6,4% в поквартальном выражении. Между тем, достаточно высокие темпы роста экономики вызывают обеспокоенность возможным ускорением инфляции, отмечает MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг также корректируются вниз после роста накануне (когда Brent локально превышала $69 за баррель), давление на рынок оказывает укрепление доллара США; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $68,44 за баррель (-0,6% и +0,3% накануне), июльская цена WTI – $65,84 за баррель (-0,6% и +0,03% в среду).

Поддержку нефтяным ценам в среду оказали данные Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов – на 3,01 млн баррелей. Спрос на бензин в США вырос на 3% – до 9,48 млн баррелей в сутки (б/с).

Инвесторы ожидают исхода переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Достижение сделки может привести к снятию санкций против нефтяной промышленности Ирана, в результате чего добыча в стране к следующему году может вернуться к уровню 3,9 млн б/с.