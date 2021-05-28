Минпромторг предложил возить нефть и газ по Севморпути только построенными в РФ судами

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, согласно которому только суда российской постройки смогут перевозить уголь и углеводороды по Севморпути, а также заниматься каботажем, ледокольной и лоцманской проводкой, пишет газета "Коммерсантъ".

Проект постановления определяет перечень видов деятельности, которые могут осуществляться только российскими судами.

По данным издания, в перечень вошли морские перевозки нефти, газа (включая сжиженный), газового конденсата и угля, добытых в РФ (в том числе на континентальном шельфе) и погруженных на суда в акватории Севморпути, до первого пункта выгрузки или перегрузки. Под ограничения подпадет хранение угля и углеводородов на судне в акватории Севморпути.

Также в списке: каботаж, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних морских водах или территориальном море, санитарный, карантинный и другие виды контроля, а также ледокольная и лоцманская проводки.

Цель нововведений - развитие импортозамещения в судостроении и обеспечение заказами российских верфей, отмечает издание.

Сам механизм был создан в ходе изменений Кодекса торгового мореплавания (КТМ). Согласно поправкам к КТМ, требования по использованию судов российской постройки (то есть соответствующих параметрам 719-го постановления по локализации) не распространяются на уже сданные или заказанные суда. Кроме того, правительство может разрешить использовать иностранные суда, если в РФ отсутствуют условия или возможность осуществления технологических операций для их строительства. Также правительство может разрешить работать судам, не отвечающим критериям 719-го постановления, если их строительство "невозможно обеспечить".

В Минпромторге и Минтрансе тему не комментируют. По данным газеты, за ограничения выступала "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

В нефтяных и газовых компаниях на запрос "Коммерсанта" не ответили. В "Волжском пароходстве" сообщили, что создание ограничений на каботаж приведет к потере грузовой базы для судов, работающих под российским флагом, и негативно скажется на отрасли. Для роста заказов на верфях РФ уже созданы стимулы в виде господдержки по "отлично зарекомендовавшему себя 305-ФЗ", а также высоких импортных пошлин на комплектующие, считают в пароходстве.

Источники издания в судоходном сообществе уверены, что крупные заказчики смогут обосновать исключения. Один из собеседников газеты называет ограничения "правильными": пока не будет жесткого подхода и значительного объема заказов, судостроение развиваться не будет. Другой собеседник отмечает, что подготовленный перечень полностью скопирован с ограничений по флагу, а это "принципиально разные вещи" и перечень нужно менять с учетом реальных возможностей верфей.