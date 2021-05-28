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ВТБ в апреле увеличил запасы драгметаллов на 1,8 тонны

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ВТБ , лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в апреле 2021 года увеличил запасы на 1,8 тонны в пересчете на золото - до 36,1 тонны на начало мая.

Это следует из отчетов кредитных организаций, опубликованной на сайте Банка России.

Самым крупным нетто-покупателем за месяц оказался Газпромбанк: он увеличил запасы на 2,2 тонны и вышел на второе место среди российских банков по этому показателю. Совкомбанк, "выстреливший" в марте, вновь сократил запасы - на 6 тонн.

В общей сложности запасы драгметаллов в российских банкх в апреле сократились в пересчете на золото на 1,3 тонны (2%) и составили на начало мая 63,2 тонны.

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

ВТБ Газпромбанк Совкомбанк Банк России

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