Олово подорожало до рекордного максимума

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Цены на олово выросли до рекордных максимумов в связи с опасениями экспертов, что новая волна заболеваемости COVID-19 в Юго-Восточной Азии создаст дефицит металла на рынке, пишет The Wall Street Journal.

Стоимость олова с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) на этой неделе поднялась почти до $34 тысяч за тонну, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2011 году - $33 265 за тонну. С начала июля олово подорожало на 9%, с начала этого года - почти на 70%.

Припои на основе олова используются при монтаже интегральных схем и соединений. Таким образом, спрос на металл резко вырос вместе со спросом на потребительскую электронику в период пандемии коронавируса, отмечает WSJ.

Эксперты также ожидают, что повышению спроса на олово, как и ряд других металлов, включая медь, в ближайшие годы будет способствовать быстрое развитие проектов в сфере возобновляемой энергетики, а также 5G-технологий.

Ключевыми производителями олова являются Индонезия, Малайзия, Мьянма и Руанда, и, поскольку заболеваемость COVID-19 во всех этих странах растет, у экспертов возникают опасения, что потенциальные карантинные ограничения могут затруднить поставки металла.