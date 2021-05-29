Минск опубликовал список украинских товаров, требующих индивидуального лицензирования

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия обнародовала полный перечень украинских товаров, попавших под индивидуальное лицензирование. Перечень идет приложением к постановлению Совета министров №292, которое было официально опубликовано на национальном правовом интернет-портале в субботу.

В перечень включены:

- кондитерские изделия из сахара, шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, фруктовые и овощные соки, пиво;

- древесноволокнистые и древесностружечные плиты, обои и аналогичные настенные покрытия, туалетная бумага, отдельные виды картонной и бумажной упаковки;

- строительный кирпич, керамическая неглазурованная плитка;

- стеклянные ампулы;

- радиаторы и их части из черных металлов;

- сельскохозяйственные машины для подготовки и обработки почвы и их части;

- мебель.

В постановлении отмечается, что режим индивидуального лицензирования вводится "в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны заявил, что "любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в министерство".

"Вместе с торговым представителем Украины приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров", - сказал Кулеба в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Накануне о введении на шесть месяцев режима индивидуального лицензирования ряда украинских товаров сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка. Он уточнял, что решение вступит в силу через десять месяцев после публикации и рассчитано на полгода.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - отметил Качка.

Принятие постановления прокомментировал первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Александр Гурьянов.

"Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - заявил первый замминистра.