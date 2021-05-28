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Минск ввел индивидуальное лицензирование для украинских товаров

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия ввела на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, поступающих по импорту, написал в фейсбуке замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка. Он сослался на оперативную информацию.

Под новый режим попали кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель, добавил он.

По словам Качки, это решение правительство Белоруссии утвердило 26 мая постановлением №292. Оно вступит в силу через десять месяцев после публикации и рассчитано на полгода.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - отметил Качка.

Украина Белоруссия Правительство

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