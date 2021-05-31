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Минпромторг предупредил IT-компании РФ об угрозе оказаться "за бортом"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ призвал отечественных IT-гигантов, в частности "Яндекс" и развивающего свою экосистему Сбербанк, вкладываться в микропроцессорные решения с учетом возможных ограничений на мировом рынке.

"Это мировой тренд. Если в ближайшие год-два-три наши IT-лидеры, я без иронии сейчас говорю, не примут этот тренд и не пойдут в создание собственных микропроцессорных архитектур, помещая свои сервисы в ядро, туда на чип, то семь-десять лет – они окажутся за бортом мировой конкуренции", - заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак в понедельник на форуме "Интеллект машин и механизмов".

"Поскольку наших IT-гигантов за рубежом никто не ждет, вопрос введения соответствующих ограничений... лишь вопрос времени. Мы это, в частности, по Чехии для Сбера видим, как там быстренько все закончилось. И во всех остальных местах быстро все закончится, это вопрос времени", - сказал он, добавив что "то же самое ждет и "Яндекс".

"Очевидно, что все мировые лидеры, мировые IT-компании, технологические гиганты – все идут в разработку собственной процессорной архитектуры... Почему наши IT-гиганты, которые заявляют о своей конкурентности на мировом уровне, старательно продолжают строить свои решения на покупных решениях, обрекая себя на точный проигрыш в конкурентной борьбе в стратегической перспективе?", - задал Шпак вопрос представителям отечественной IT-отрасли.

Ранее в рамках форума Шпак сообщил, что Минпромторг готовит меры по стимулированию внедрения отечественной микроэлектроники в рамках балльной системы оценки локализации компьютеров и периферийного оборудования.

"Будем стимулировать в первую очередь разработку отечественных микропроцессорных архитектур", - сказал он. Ожидается, что балльная система в отношении компьютеров будет подготовлена и утверждена до сентября 2021 года.

Минпромторг РФ

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