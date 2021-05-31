МКБ начал присоединение банка "Кольцо Урала"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк сообщил, что начал процесс интеграции банка "Кольцо Урала", говорится в сообщении МКБ.

После присоединения сеть филиалов "Кольца Урала" постепенно войдет в региональную сеть МКБ. Это позволит МКБ существенно расширить присутствие в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах, отмечает банк.

МКБ купил 100% банка "Кольцо Урала" в марте 2021 года за 3,9 млрд рублей. Этот банк входил в группу "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), его конечными собственниками выступали совладельцы этой компании (Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов).

МКБ по итогам первого квартала 2021 года с активами в 3,131 трлн рублей занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк "Кольцо Урала" с активами в 34 млрд рублей занял 111-е место в этом рэнкинге.