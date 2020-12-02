МКБ попросил у ФАС разрешение купить банк "Кольцо Урала"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк направил в ФАС ходатайтство о приобретении 100% долей екатеринбургского банка "Кольцо Урала", сообщила антимонопольная служба.

Банк "Кольцо Урала" входит в группу Уральской горно-металлургической компании (УГМК), его конечными собственниками выступают совладельцы этой компании (Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов), следует из материалов кредитной организации.

МКБ, основным владельцем которого является концерн "Россиум" Романа Авдеева, по итогам третьего квартала 2020 года с активами в 2,988 трлн рублей занял 6-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк "Кольцо Урала" с активами в 40,1 млрд рублей занял 104-е место в этом рэнкинге.