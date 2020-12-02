Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
на 02.12В России 2 347 401+25 345В мире 63 839 023+602 219

МКБ попросил у ФАС разрешение купить банк "Кольцо Урала"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк направил в ФАС ходатайтство о приобретении 100% долей екатеринбургского банка "Кольцо Урала", сообщила антимонопольная служба.

Банк "Кольцо Урала" входит в группу Уральской горно-металлургической компании (УГМК), его конечными собственниками выступают совладельцы этой компании (Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов), следует из материалов кредитной организации.

МКБ, основным владельцем которого является концерн "Россиум" Романа Авдеева, по итогам третьего квартала 2020 года с активами в 2,988 трлн рублей занял 6-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк "Кольцо Урала" с активами в 40,1 млрд рублей занял 104-е место в этом рэнкинге.

ФАС УГМК МКБ Кольцо Урала Искандар Махмудов Андрей Бокарев Роман Авдеев. Россиум

Новости

В Курске скорые подвозили на дом кислород из-за отсутствия мест в больницах

В Курске скорые подвозили на дом кислород из-за отсутствия мест в больницах

Член группировки торговцев оружием из ЕС отсудил у РФ 50 тыс. рублей

Глава комитета по культуре Петербурга получил выговор после концертов Басты

Глава комитета по культуре Петербурга получил выговор после концертов Басты

Около 70% россиян опасаются снижения своих доходов в ближайшем будущем

Сенаторы одобрили закон об "удаленке"

Сенаторы одобрили закон об "удаленке"

Правительство одобрило поправки о статусе иноагента для незарегистрированных организаций

Правительство одобрило поправки о статусе иноагента для незарегистрированных организаций

Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 25 345 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 25 345 случаев коронавируса
Пандемия коронавируса

Матвиенко ушла на самоизоляцию

МВД РФ собралось допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет

МВД РФ собралось допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');