Эксперимент по маркировке в РФ упакованной воды завершается 1 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке в России упакованной воды завершается 1 июня. С 1 сентября 2021 года производители бутилированной воды должны будут регистрироваться в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Минпромторг подготовил проект постановления об обязательной маркировке всей упакованной воды с марта 2022 года. Обязательную маркировку минеральной воды планируется ввести с 1 декабря 2021 года, для всех остальных видов бутилированной воды требование о маркировке заработает с 1 марта 2022 года.

Представители отрасли продолжают настаивать на отсрочке обязательной маркировки.

Как считают в Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), сначала необходимо подключить к маркировке только лечебную минеральную воду - с 1 марта 2022 года. С 1 сентября 2022 года - лечебно-столовую и столовую минеральную воду, всю питьевую воду - с 1 марта 2023 года.

По их мнению, эффективность этого мероприятия будет зависеть и от того, насколько готовы к нему будут дистрибуторы и торговля, все участники товарно-логистической цепи.

По словам президента союза Максима Новикова, говорить о готовности к запуску маркировки можно тогда, когда к ней будет полностью готова товарно-логистическая цепочка, а не только предприятия.

"Не все каналы продаж протестированы. Есть проблемы сканирования продукции на кассах. Вода в круглой прозрачной упаковке, код может бликовать при определенном освещении. Все это может вызывать множество проблем. Конечно, это забота не производителя, а ритейлеров, но нужно совместное эффективное решение сразу, чтобы потом не вносить корректировки, и отрасль не столкнулась с негативными последствиями", - считает он.

Как отметил Новиков, предложенные отраслью сроки "наиболее релеванты к текущему положению дел и позволят подготовиться к работе такой сложной и важной для рынка системы".

В июне-июле начнется дополнительное тестирование выбытия товара на кассах.

Эксперимент по маркировке бутилированной воды был начат 1 апреля 2020 года и должен был завершиться 31 марта 2021 года, однако весной был продлен до 1 июня 2021 года.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).