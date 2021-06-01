Золото обновило 5-месячный максимум

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Золото дорожает во вторник, торгуется на максимуме за пять месяцев.

Августовские фьючерсы на золото выросли в цене в ходе торгов на 0,7%, до $1918,6 за унцию, свидетельствуют данные MarketWatch.

В мае драгметалл подорожал почти на 8%, что стало самым существенным месячным повышением цены с июля прошлого года.

Золото является одним из ключевых инструментов хеджирования инфляционных рисков, и растущие опасения инвесторов в отношении ускорения инфляции в США и других странах мира поддерживают спрос на драгметалл. Кроме того, сохраняется спрос на золото как актив "тихой гавани" на фоне по-прежнему высокой заболеваемости COVID-19 в ряде регионов Азии, а также распродажи на рынке криптовалют.