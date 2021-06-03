Золото дорожало в среду и торговалось выше $1900 за унцию

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Золото дорожает в ходе торгов среду, пытаясь отыграть понесенные днем ранее потери.

Поддержку драгметаллу оказывает снижение доходности государственных облигаций США, несмотря на укрепление доллара, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на золото по данным на 19:50 МСК составляла $1909 за унцию, что на $4 (0,21%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Накануне цена драгметалла снизилась на 0,02%.

В мае золото подорожало почти на 8%, что стало самым существенным месячным повышением цены с июля прошлого года.

"Рынки пытаются понять, действительно ли ускорение инфляции окажется "временным", как говорят [представители Федеральной резервной системы США]", - отмечает старший партнер Altavest Майкл Армбрустер, чье мнение приводит Market Watch.

По его словам, статданные из США, которые будут опубликованы в ближайшие дни, включая пятничный отчет по американскому рынку труда, "должны помочь рынкам, золоту и гособлигациям определиться".

Июльские фьючерсы на серебро подорожали в среду на $0,103 (0,37%) - до $28,205 за унцию.

Доходность 10-летних US Treasuries в среду составляет 1,592% годовых по сравнению с 1,613% накануне, долларовый индекс ICE прибавляет 0,09%.