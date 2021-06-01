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Минэнерго допустило возвращение к "доковидной" добыче угля в 2021 году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - По итогам 2021 года российские угледобывающие компании могут выйти на объемы добычи "доковидного" 2019 года, заявил журналистам в Новокузнецке замминистра энергетики Анатолий Яновский.

"То, что мы потеряли в ковидном 2020 году - 40 млн тонн - эти темпы мы можем вернуть", - сказал он.

Также он допустил возможность поставки коксующего угля в Индию.

Он напомнил, что подготовлен проект меморандума между Минэнерго и индийским Министерством сталелитейной промышленности. В нем отражено желание индийской стороны закупать в России не менее 40 млн тонн коксующегося угля.

По данным Минэнерго, в 2020 году в России было добыто 402,1 млн тонн, в 2019 году - 440 млн тонн угля.

Минэнерго Индия Новокузнецк Анатолий Яновский

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