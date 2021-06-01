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Крупнейшие компании дорстроя РФ создали ассоциацию для экспертизы в нормотворчестве

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие компании в сфере инфраструктурного строительства объединились в Национальную ассоциацию инфраструктурных компаний (НАИК), сообщили в пресс-службе РСПП.

В состав ассоциации вошли АО "ДСК "Автобан", АО "Дороги и Мосты", АО "Стройтрансгаз", АО "Донаэродорстрой", АО "Группа компаний Нацпроектстрой", АО "Центродорстрой", АО "ВАД", АО "Новосибирскавтодор", АО "Мостострой-11", ООО "Инфраструктурная Корпорация "АЕОН" и другие.

"Деятельность ассоциации будет направлена на защиту и представление интересов отрасли, создание условий для развития транспортного инфраструктурного строительства и реализацию крупных инвестиционных проектов, оказание экспертной поддержки органам государственной власти в процессах нормотворчества", - отметили в РСПП.

Председателем совета НАИК избран вице-президент РСПП Игорь Вдовин.

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