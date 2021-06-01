НПФ Сбербанка купит 100% акций НПФ "Ренессанс пенсии"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - НПФ Сбербанка покупает 100% акций НПФ "Ренессанс пенсии", который специализируется на негосударственном пенсионном обеспечении (НПО). Соответствующее соглашение достигнуто между акционерами пенсионных фондов, говорится в совместном сообщении компаний.

"Сделка по приобретению будет закрыта после получения одобрений регулирующих органов и выполнения других стандартных для таких сделок условий закрытия", - отмечается в пресс-релизе.

НПФ "Ренессанс пенсии" будет оставаться отдельным юридическим лицом как минимум на переходный период, который, по оценкам обеих сторон, может занять не менее года. Любые решения в этом вопросе будут приниматься с учетом интересов клиентов фонда и требований регулятора, отмечает Сбербанк.

"Стратегия развития НПФ Сбербанка предусматривает сохранение и укрепление лидирующих позиций на российском пенсионном рынке как в розничном, так и в корпоративном сегменте. В первую очередь мы ориентированы на органический рост. В то же время мы рассматриваем возможность приобретения качественных активов для развития корпоративного бизнеса фонда", - отметила старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова, слова которой приводятся в сообщении банка.

Она отметила, что НПФ "Ренессанс пенсии" сфокусирован на корпоративных пенсионных программах и имеет стабильный портфель крупных международных клиентов. "Мы оценили этот фонд как один из наиболее привлекательных для покупки активов на рынке НПФ, в том числе благодаря качественной управленческой политике его акционеров", - отметила Алымова.

НПФ "Ренессанс пенсии" был основан в 2002 году. Клиентами фонда являются около 200 компаний, в том числе крупные международные холдинги. В пенсионных программах фонда участвуют более 42 тысяч клиентов. Объем активов фонда составляет 24,5 млрд рублей, 24,3 млрд рублей из которых приходится на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Фонд не осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Сейчас акционером фонда является группа "Ренессанс страхование", 59% которой владеет группа "Спутник" Бориса Йордана и его партнеры. Ранее, 20 мая, завершилась сделка, в результате которой НПФ "Благосостояние" вышел из состава акционеров группы. Новыми акционерами стали структуры Романа Абрамовича и его партнеров.