Европейские хранилища газа в мае пополнялись на четверть ниже нормы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Объем нетто-закачки газа в подземные хранилища Европы в мае 2021 года оказался на 28% ниже, чем в среднем за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. В мае средний объем нетто-закачки (272 млн куб. м в сутки) был значительно ниже среднего показателя за последние пять лет (378 млн куб. м в сутки). Впрочем, в последнюю декаду месяца темпы выросли до 335 млн куб. м в сутки.

При этом результат мая 2021 года также в полтора раза ниже, чем за май 2018 года (сезон отбора 2017/18 года был почти таким же интенсивным, как сезон рекордного отбора 2020/21).

Под конец месяца текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы (на конкретный день года) достиг минимального уровня за историю наблюдений (с 2011 года). По итогам газовых суток 31 мая уровень запасов газа в ПХГ Европы составлял 37,37%, тогда как предыдущий исторический минимум на эту дату был зафиксирован в 2018 году (37,40%).

При сохранении текущих темпов закачки к 20 октября (среднему сроку перехода европейских "подземок" от закачки к отбору) их уровень сможет достигнуть примерно 73%. Средний пятилетний уровень запасов на начало сезона отбора составляет 92%.

Используемые "Газпромом" мощности хранения в Европе большую часть мая работали не на закачку, а на отбор. Речь идет об объектах компании astora в Австрии и Германии, мощностях ООО "ГХА" в Австрии и ПХГ Бергермеер в Нидерландах, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

С 15 мая "Газпром" начал активную закачку газа в германское хранилище ПХГ Катарина – оно на данный момент заполнено уже на 69,47%. Однако в сумме с интенсивными отборами из других хранилищ в большинство дней мая у "Газпрома" опять получался нетто-отбор, а не закачка. Всего за май запасы газа "Газпрома" в этих странах уменьшились еще на 95 млн куб. м. Впрочем, за последние три дня мая суммарный уровень запасов в этих объектах демонстрирует рост.

В середине месяца заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова прокомментировала ситуацию так: "В первую очередь получается выполнять заявки клиентов, а потом уже закачивать". "И сейчас мы надеемся, что вот матушка-природа нас порадует: надеюсь, погода восстановится и придет в свои нормы на всей территории Европы, и тогда, конечно, темпы закачки, очевидно, будут увеличены", - сказала она о перспективах восстановления запасов "Газпрома" в Европе.

С терминалов по приему СПГ в мае 2021 года в газотранспортную сеть континентальной Европы пришло 7,49 млрд куб. м газа. Это на 13% меньше, чем в предыдущем месяце - апреле 2021 года - и на 15% ниже, чем год назад - в мае 2020 (тогда европейские терминалы приняли максимальный объем СПГ за год). В годовом сравнении только три страны (Нидерланды, Польша, Португалия) нарастили импорт СПГ, все остальные страны-потребители СПГ снижают его использование.

Спотовые цены на газ начали первый месяц лета на отметке $330 за тысячу кубометров (цена с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах). С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $254 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.