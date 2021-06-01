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Закачка газа в российские хранилища превысила объем пополнения ПХГ всей Европы

Закачка газа в российские хранилища превысила объем пополнения ПХГ всей Европы
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - После рекордного отбора газа минувшей зимой игроки газового рынка начали восстанавливать запасы в хранилищах. Пока закачка в подземные хранилища на территории России заметно превышает то, что может закачать в свои ПХГ вся Европа вместе взятая.

Недропользователь крупнейшего по объему добычи месторождения - Бованенковского - ООО "Газпром добыча Надым" сообщил: "Сегодня активно идет закачка подземных хранилищ. Планом предусмотрена ежесуточное пополнение в объеме 300-350 млн кубометров до августа".

По данным Gas Infrastructure Europe, в среднем в мае в ПХГ Европы закачивалось 266 млн кубометров газа, а во вторую половину мая - 297 млн кубометров в сутки.

"Режимы добычи газа для "Газпром добыча Надым" в летний период будут близки к пиковым. Основная нагрузка ляжет на Бованенковское месторождение, где мы уже добыли 2 млрд кубометров газа сверх плана. Уверен, что все задачи будут выполнены", - заявил через пресс-службу гендиректор компании Игорь Мельников.

В регулярном производственном комментарии "Газпром" отмечает: "Несмотря на высокий спрос на газ в Европе и значительные объемы поставок, скорость закачки газа в европейские хранилища уже полтора месяца держится на крайне низком уровне. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 мая восполнено только 8,1 млрд кубометров (отбор в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 года составил более 66 млрд кубометров). Отметим, что отставание по закачке не сокращается и в последнюю декаду держится на рекордно низком уровне - около 34,6 млрд кубометров".

"Темпы заполнения европейских ПХГ заметно ниже, чем в предыдущие годы, и для того, чтобы наверстать упущенное к октябрю, они должны составить в среднем не менее 15 млрд кубометров в месяц, в то время как заполняемость в мае составляла в два раза меньше", отмечает "Газпром".

Как свидетельствуют подсчеты "Интерфакса", при сохранении текущих темпов закачки к 20 октября (среднему сроку перехода европейских "подземок" от закачки к отбору) их уровень сможет достигнуть лишь 72%. Средний пятилетний уровень запасов на начало сезона отбора составляет 92%.

"Газпром" также отмечает, что низкие темпы восполнения запасов показывают ПХГ Украины. За прошедший с начала закачки месяц в хранилища поступило лишь 0,34 млрд кубометров. Это всего 2,6% от объема, использованного в течение отопительного периода 2020/2021 года. Отставание по закачке от прошлого года выросло до 2,3 млрд кубометров.

Газпром Европа Украина Газпром добыча Надым

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