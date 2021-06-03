Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Рубль в четверг утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,11 - 73,18 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,1125 руб./$1 (-4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,27 руб./EUR1 (-6,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,53 коп. к уровню закрытия 2 июня, до 80,38 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,54 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 41,95 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на старте торгов 3 июня на фоне продолжающегося роста цен на нефть эталонных марок. Кроме того, на мировом рынке наблюдается повышение интереса инвесторов к рисковым активам.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,75 за баррель, что на 0,56% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,2 за баррель, что на 0,54% выше уровня на закрытие рынка 2 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут: японский Nikkei 225 прибавляет 0,46%, китайский CSI300 - 0,26%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает незначительно - на 0,07%.

Американский фондовый рынок продемонстрировал умеренный подъем по итогам торгов в среду, при этом все три основных индекса завершили сессию вблизи рекордных уровней. Экономика США росла умеренными (moderate) темпами с начала апреля по конец мая, при этом темпы роста были выше, чем в начале года, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

На этой неделе трейдеры ожидают выхода данных об уровне безработицы в США в мае. Как отмечает WSJ, эти сведения, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки более года.

Мосбиржа NYMEX S&P 500

Новости

Евтушенков допустил возможность выхода АФК из ряда активов

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Протасевич в эфире госТВ предположил, что его "подставили"

ПМЭФ-2021

"Интерфакс" и 1С расширили возможности совместного сервиса по проверке контрагентов "1СПАРК Риски"

"Интерфакс" и 1С расширили возможности совместного сервиса по проверке контрагентов "1СПАРК Риски"
Экономический кризис

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

Белоруссия получила второй транш госкредита РФ на $1 млрд

Илон Маск опубликовал два не согласованных с юристами твита

ПМЭФ-2021

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке
ПМЭФ-2021

Малые и средние предприятия стали успешнее конкурировать за заказы госкомпаний

Малые и средние предприятия стали успешнее конкурировать за заказы госкомпаний
ПМЭФ-2021

Песков не увидел связи дел Пивоварова и Гудкова с инвестклиматом

ПМЭФ-2021

Поддержку малого и среднего бизнеса в рамках НГС оценили в 2 трлн рублей

Поддержку малого и среднего бизнеса в рамках НГС оценили в 2 трлн рублей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');