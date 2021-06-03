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Twitter запустил платную подписку с премиум-функциями

Twitter запустил платную подписку с премиум-функциями
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Twitter впервые запускает платную подписку, предлагая пользователям сети микроблогов доступ к ряду премиальных функций за ежемесячную плату.

Сервис Twitter Blue начинает работать в Канаде и Австралии уже в четверг, а со временем будет запущен и на других рынках, сообщила компания. Подписка в Канаде будет стоить 3,49 канадского доллара ($2,9) в месяц, в Австралии - 4,49 австралийского доллара ($3,49).

Платная подписка даст пользователям Twitter возможность отменить публикацию твита в течение 30 секунд после его отправки. Кроме того, они смогут объединять уже опубликованные твиты в коллекции, а также преобразовывать треды (серии связанных твитов) в более легкий для чтения текст.

Бесплатная модель микроблогов сохранится, отмечают в компании. "Подписка просто добавляет функции к уже существующему интерфейсу Twitter для тех, кто этого хочет", - подчеркивают в Twitter.

В будущем компания рассчитывает запустить Twitter Blue в США и в других странах, а также планирует добавить дополнительные функции в платную подписку.

Акции Twitter прибавляют в цене 1% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 6,6%.

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