Тиньков заявил, что не обсуждал с Евтушенковым продажу TCS Group

Он предположил, что владелец АФК вел эти переговоры с голосовым помощником Олегом

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Тинькофф банк не продается, группа с учетом ее капитализации сама могла бы купить крупный актив, написал в фейсбуке основной владелец TCS Group Олег Тиньков.

"Только представьте – мало у кого из тех, кто с удивлением прочитал в недавнем интервью Владимира Петровича Евтушенкова о якобы каких-то переговорах о покупке Тинькофф (я неоднократно говорил, что никаких переговоров с Евтушенковым я не вел, мы по сути и не знакомы с ним), даже мысли не закралось, что звонок судя по всему принял наш голосовой помощник Олег", - отметил он.

По его словам, капитализация TCS Group превысила триллион рублей на "Московской бирже", и с учетом этого компания могла бы обсудить покупку МТС, но менеджеры группы считают, "что телеком – это прошлое, а финтех – это будущее".

"Тинькофф – он такой один. А такое не продается, надоели эти "покупатели"", - заключил Тиньков.

Основной владелец "АФК Система" Владимир Евтушенков на прошлой неделе заявил РБК, что интересовался покупкой Тинькофф банка, но передумал из-за потенциальной сложности объединения "двух разных культур".

"Кстати, и его (основателя "Тинькофф" Олега Тинькова - ИФ) это пугало. Мы же не первый подход делаем. На каком-то этапе и он, и мы решили от этого воздержаться", - добавил Евтушенков.

В сентябре 2020 года TCS Group сообщила, что "Яндекс" купит TCS Group Holding, головную компанию Тинькофф банка и "Тинькофф страхования" за $5,48 млрд. В октябре стороны отказались от сделки. Источники "Интерфакса", Bloomberg и The Bell тогда сообщали, что Тиньков, помимо "Яндекса", вел переговоры с Евтушенковым о продаже TCS оператору МТС. Тиньков тогда отрицал, что такая возмоность обсуждалась.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%.